GdS – Inter, tre parole di Perisic potrebbero avere un effetto esplosivo

Il croato dopo la vittoria con lo Shakhtar non ha chiuso del tutto alla possibilità di rinnovo: i tifosi ora possono sperare

Potrebbero esserci novità piuttosto importanti sul futuro di Ivan Perisic. Tra il croato e l'Inter tirava ormai aria di divorzio da settimane, ma negli ultimi giorni sembra essersi aperto uno spiraglio che può far sperare chi auspica il rinnovo dell'esterno. Si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi: "Tutto è possibile. Tre parole, mille significati. La frase sibillina bisbigliata da Ivan Perisic nel lungo post-partita contro lo Shakhtar potrebbe avere un effetto esplosivo sulle certezze future dell’Inter e del giocatore. E poco importa se l’apertura magari è figlia dell’entusiasmo generato dalle ultime uscite da protagonista assoluto del croato, straordinario sia contro il Napoli sia in Champions mercoledì. Conta il pensiero, e l’ipotesi non più remota di un rinnovo che fino a qualche giorno fa sembrava impossibile".