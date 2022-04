Inter in corsa su tutto: “Inzaghi, con questi tre titoli sarebbe già storia”

L’Inter punta al ‘Tripletino’ made in Italy ora, con scudetto e finale di Coppa Italia ancora da conquistare

La finale di Coppa Italia raggiunta ieri dopo la vittoria in Supercoppa Italiana con la Juve. E il destino nelle proprie mani in campionato, col match di Bologna da recuperare tra una settimana esatta. L’Inter punta al ‘Tripletino’ made in Italy ora, con scudetto e finale di coppa ancora da conquistare. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport dopo il successo di ieri per 3-0 nel derby col Milan, il primo stagionale.

"Simone Inzaghi può davvero trasformare l’impossibile in realtà: moltiplicare la gioia, gustarsi non uno ma tre frutti proibiti. Anzi, triplicare il capolavoro è proprio l’obiettivo di quest’ultimo mese di stagione che l’Inter promette di vivere con la stessa energia con cui Perisic alterna un cross davanti a una chiusura dietro. Dopo aver strappato alla Juve una Supercoppa a gennaio, ieri l’allenatore interista ha tolto la finale di Coppa Italia dalle mani dei cugini rossoneri e, in mezzo, ha pure ritrovato la strada smarrita verso la gloria in campionato.

Nella sua prima tormentata stagione nerazzurra, quindi, può vincere tutto ciò che è nelle umane possibilità della sua creatura: un tris di titoli domestici, un tripletino, meno pregiato dell’originale anche perché privo di gloria europea, ma la Champions è onestamente un paio di gradini più su di queste altezze. Insomma, il tris tutto tricolore Supercoppa-campionato-Coppa Italia farebbe storia. Solo prima del sacco dello Stadium, la squadra di Inzaghi sembrava ingrigita, rattristata, arresa a un lento declino, e invece da allora ha ritrovato il coraggio che serve per battere il Milan in una semifinale durissima come quella di ieri. Certo, il mini-triplete è tutt’altro che scontato, ma l’Inter vista ieri ha davvero tutto per crederci”, si legge.