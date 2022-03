Mercato, l’Inter trova il vice-Brozovic ideale: “Piace parecchio e vale la fiducia”

Nelle 4 gare in cui Brozovic non c’è stato, Inzaghi ha ruotato Barella, Vecino e Calhanoglu senza risultati accettabili

Le ultime due partite giocate dall'Inter hanno evidenziato ancora di più la necessità di trovare un sostituto all'altezza di Marcelo Brozovic. Il croato è il vero equilibratore della squadra e senza di lui tutti vanno in difficoltà. Ecco perché, come spiega il Corriere dello Sport, la ricerca di un vice del 77 è iniziata: "Nelle 4 gare in cui Brozovic non c’è stato, Inzaghi ha ruotato Barella, Vecino e Calhanoglu senza risultati accettabili. E, sul campo, l’Inter ha vinto solo una volta: con l’Empoli in Coppa Italia, e solo a ai supplementari. Tutto questo per dire che, in casa, l’Inter non ha un vice-Brozovic. Dovrà necessariamente trovarlo fuori (piace parecchio Asllani dell’Empoli), magari pure “riconsiderando” i prestiti di Sensi e Agoume.