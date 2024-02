“Il ventunesimo clean sheet stagionale in 34 partite, senza concedere all’Atletico un solo tiro in porta (In Champions non succedeva dal 2006, contro lo Sporting Lisbona nei gironi) ha oscurato il fatto che la difesa dell’Inter è anche la prima catapulta verso l’attacco. Martedì scorso si sono visti a turno Pavard e Bastoni che si sganciavano per costruire ed aggredire gli spazi. Su una splendida sponda a centrocampo di Lautaro, addirittura De Vrij si è fiondato in un due contro due che non ha portato al gol soltanto per un’ottima lettura di Witsel sul passaggio per Thuram.