Inter, Tuttosport: “Perisic-Juve? Pare che un’altra operazione sia un ostacolo”

Non occorre chiudere la porta a un suo arrivo, anche se la tendenza al momento è stabile. La Juventus appare più impegnata in altro

Continuano insistenti le voci di un possibile approdo di Ivan Perisic alla Juventus la prossima stagione. Ma mentre è atteso un nuovo rilancio dell'Inter , anche Tuttosport predica calma su questo fronte e spiega anche il perché: " La possibile chiusura della Juventus per Angel Di Maria parrebbe porre un ostacolo all’ingaggio di Ivan Perisic . Una impressione più che una certezza, dal momento che la duttilità del croato è una qualità vista con favore dagli uomini mercato bianconeri. Per carattestiche tecniche e per un fisico integro Perisic è infatti in grado di muoversi al di fuori del 3-5-2 con cui ha dato il meglio di sé all’Inter.

Può essere utilizzato su tutto il fronte dell’attacco, anche in caso di 4-3-3. E per non pestarsi i piedi con Di Maria, per lui è ipotizzabile anche un ruolo alla Theo Hernandez, ovvero terzino sinistro di grande spinta. La corsa di Perisic permette anche questo. Per tale motivo non occorre chiudere la porta a un suo arrivo, anche se la tendenza al momento è stabile. La Juventus appare più impegnata a concretizzare la doppia operazione Di Maria- Pogba , per poi concentrarsi su altre situazioni. Come il croato in uscita dall’Inter, una uscita polemica, testimoniata dalle parole dopo la finale di Coppa Italia. Occhio però anche al Tottenham, dove Antonio Conte riabbraccerebbe volentieri il suo ex allievo", si legge.