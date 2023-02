Inter-Udinese, Brozovic titolare: 4 dubbi per Inzaghi, in avanti Lukaku con…

La probabile formazione dei nerazzurri in vista della sfida di campionato contro l'Udinese, con vista sul Porto

In vista del match contro l'Udinese Simone Inzaghi avrà a disposizione quasi tutta la rosa. Oltre a Correa, che ieri ha svolto un lavoro personalizzato, è in dubbio la presenza di Robin Gosens.

Torna Bastoni dall'inizio, con Skriniar e uno tra De Vrij e Acerbi a completare il reparto. A sinistra Dimarco, sull’altra corsia Dumfries è favorito su Darmian, mentre a centrocampo Brozovic dovrebbe sostituire Mkhitaryan (possibile turno di riposo per l'armeno ex Roma) o Calhanoglu, qualora Inzaghi volesse preservare il turco per l’impegno europeo.