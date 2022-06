Sky – Inter, gradimento per Udogie: l’Udinese lo cede a queste cifre. Lo scenario

“L’Inter ha preso atto delle richieste dell’Udinese, che difficilmente si priverà di Udogie per meno di 20 milioni di euro. I nerazzurri hanno ribadito agli agenti l’interesse e il gradimento per il ragazzo, adesso anche a seconda delle uscite si deciderà se e come andare avanti. Al momento Bellanova del Cagliari resta il più vicino (operazione da 8 milioni più bonus) ai nerazzurri, mentre Udogie – tra i tre candidati per il ruolo, Bellanova e Cambiaso gli altri due - è il profilo più costoso e con concorrenza da parte di club inglesi”, si legge.