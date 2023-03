Inter, UFFICIALE: Recrowd nuovo partner fino alla stagione 2024-25

FC Internazionale Milano annuncia di aver siglato un accordo di partnership con Recrowd, prima piattaforma in Italia di crowdfunding nel settore immobiliare

Andrea Della Sala

MILANO – FC Internazionale Milano annuncia di aver siglato un accordo di partnership con Recrowd, prima piattaforma in Italia di crowdfunding nel settore immobiliare per capitali raccolti nel 2022, che sarà Official Crowdfunding Partner del Club nerazzurro fino alla stagione sportiva 2024- 25.

L’accordo unisce due eccellenze Made in Milano ma proiettate oltre il confine lombardo, che condividono lo spirito innovativo e l’obiettivo di imporsi sempre di più come leader e riferimenti nel loro ambito di competizione non solo in Italia ma a livello internazionale.

La partnership con l’Inter permetterà a Recrowd di poter contare sull’ampia fanbase del Club nerazzurro e sulla grande visibilità che il brand Inter offre per far avvicinare gli appassionati di calcio al mondo degli investimenti immobiliari innovativi. Il crowdfunding consente inoltre ai privati di partecipare alla riqualificazione cittadina, con impatto sociale oltre che urbanistico, tramite il finanziamento di progetti immobiliari.

“Siamo felici di annunciare Recrowd come nostro nuovo partner e di legarci ad un brand leader in un settore altamente innovativo come quello del crowdfunding immobiliare” le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano. “L’innovazione, soprattutto in ambito digitale, è uno dei pilastri della strategia di crescita del nostro Club e siamo contenti di poter ritrovare nel nostro nuovo partner gli stessi valori”.

“Crediamo profondamente nei valori che lo sport, e in particolare il calcio, hanno la capacità di vei- colare verso la comunità, che non si limitano solamente al rettangolo di gioco ma che raggiungono spesso la quotidianità” commenta Gianluca De Simone, Ceo e Co-Founder di Recrowd. “Per questi motivi, l’accordo con FC Internazionale Milano verterà sul condividere a milioni di tifosi la possibilità di partecipare ad importanti interventi di riqualificazione sul territorio attraverso l’innovazione portata dalla nostra piattaforma”