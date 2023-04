CorSera – Inter, ultimatum a Inzaghi: questa la linea che trapela. Le colpe del tecnico…

La terza sconfitta casalinga consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite, rappresenta sicuramente il punto più basso della gestione Inzaghi all'Inter . Dopo la gara col Monza, nella pancia di San Siro si è svolto un vertice tra dirigenti e tecnico. "Stavolta sul banco degli imputati finiscono tutti, allenatore e giocatori, collettivamente sotto esame, insieme con il futuro in bilico. È questa la linea che trapela dopo il summit nella pancia dello stadio quando i dirigenti hanno prima chiesto spiegazioni a Simone Inzaghi sulla differenza di rendimento della squadra fra coppe e campionato e poi hanno riflettuto tra loro", sottolinea il Corriere della Sera .

"La mancata partecipazione alla prossima edizione della coppa comporterebbe a fronte di minori entrate l’inevitabile cessione di qualche big. O, in alternativa, la mancata ridiscussione di rinnovi oppure la negoziazione dei prolungamenti a cifre più basse. Questo è il messaggio che la società intende trasferire ai giocatori, non immuni da responsabilità. È sotto gli occhi di tutti la differenza di impegno, abnegazione e concentrazione nelle coppe rispetto alla gare di A".

"Poi certo il tecnico non è esente da colpe. Ha a disposizione la rosa più ricca e completa del campionato ma si affida sempre ai titolarissimi a costo di spremerli e dà l’impressione di essere troppo dipendente dagli umori dei giocatori invece di governarne la gestione. La mancanza di fiducia reciproca fra il tecnico e la società è palese, circostanza che rende improbabile la permanenza a Milano di Simone il prossimo anno qualsiasi risultato ottenga. In questo momento nessuno nella sede nerazzurra vuol sentire parlare di esonero immediato. Ma è innegabile che qualora mercoledì l’Inter gettasse clamorosamente al vento la qualificazione alla semifinale di Champions il futuro di Inzaghi tornerebbe dolorosamente in discussione".