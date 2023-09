Inter, Inzaghi ha un solo dubbio. Acerbi in rimonta su De Vrij: chi la spunterà?

La formazione dell'Inter è praticamente fatta. Il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi confermerà all'incirca l'undici delle prime uscite, ma potrebbe esserci una novità in difesa. Acerbi ha pienamente recuperato e sta mettendo in crisi Inzaghi per la scelta del centrale della sua difesa a 3.

"Un dubbio, uno solo. Ma Simone Inzaghi lo porta con sé e probabilmente lo scioglierà solo in extremis. Perché l’allenatore in questi giorni ha toccato con mano il pieno recupero di Francesco Acerbi, un intoccabile della scorsa stagione, difensore a cui non ha rinunciato praticamente mai. In linea teorica, la maglia sarebbe sua. Ma sarebbe all’esordio stagionale, dopo il problema muscolare che lo ha costretto a saltare le prime tre giornate", scrive La Gazzetta dello Sport.