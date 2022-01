Inter, ad Appiano si lavora per il derby con un uomo in più. E Inzaghi spera in un’ammonizione

Dopo qualche giorno si sosta, l'Inter ha affrontato il secondo giorno di lavoro ad Appiano gentile agli ordini di Farris

Dopo qualche giorno si sosta, l'Inter ha affrontato il secondo giorno di lavoro ad Appiano gentile agli ordini di Farris, secondo di Simone Inzaghi (ancora positivo al Covid e in attesa del risultato dell'ultimo tampone), per preparare al meglio il prossimo derby contro il Milan del 5 febbraio. I nerazzurri hanno lavorato con un uomo in più, dato che Alessandro Bastoni è stato risparmiato dal ct dell'Italia, Roberto Mancini, che gli ha permesso di stare vicino alla figlia nata da pochi giorni. Discorso diverso, invece, per i sudamericani, per i quali Inzaghi tratterrà il respiro in questi giorni. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"La speranza di Inzaghi è legata alla diffida in albiceleste che pende sulle spalle di Lautaro, che andrebbe incontro a sicura squalifica in caso di ammonizione nella sfida di questa notte in programma a Calama. L’eventuale squalifica per il successivo impegno con la Colombia consentirebbe al Toro di imbarcarsi su un volo per Milano entro il week-end, in modo da avere davanti una settimana piena per preparare al meglio il derby. A prescindere dalla possibilità, ciò che più conta è che tanto il Toro quanto Sanchez escano indenni da quella che per tradizione e classifica si preannuncia una battaglia".