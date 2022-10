TS – Inter, ieri urla di Inzaghi per un giocatore: vuole una prova d’orgoglio

Robert Lewandowski sarà lo spauracchio principale per l'Inter questa sera. I gol dell'attaccante polacco rappresentano il 50% di quelli messi a segno dal Barcellona, per cui non c'è altra strada per inseguire un risultato positivo che limitarlo. Inzaghi ha scelto De Vrij, come sottolinea anche TuttoSport di oggi: "Stasera però toccherà di nuovo all’olandese, spronato ieri da Inzaghi nell’allenamento di rifinitura. Il tecnico si è fatto sentire molto durante l’allenamento, con urla e incitamenti soprattutto verso De Vrij a cui ha ricordato spesso che stasera si troverà ad affrontare Lewandowski. L'olandese è chiamato alla prova di orgoglio, così come i due compagni protagonisti in negativo sui gol della Roma sabato sera. Bastoni sull’1-1 di Dybala e Skriniar sull’1-2 di Smalling. Stasera il trio nerazzurro dovrà riportare l'attenzione ai massimi livelli. Sia in marcatura, ma anche nella fase di costruzione, visto che il Barcellona presserà altissimo con l'obiettivo di rubare palla all'Inter già nella propria trequarti".