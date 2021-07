SM – Inter, nome nuovo a sinistra: piace Mendy. “Ma si prova il doppio colpo”

Secondo l'emittente, l'Inter avrebbe aggiunto il nome del terzino del City tra i papabili rinforzi sulla fascia sinistra

L'Inter punta al doppio colpo dalla Premier League per rinforzare le fasce laterali. E' quanto riporta SportMediaset, che riferisce come prosegua la trattativa per Hector Bellerin, primo obiettivo per la fascia destra: "L'Arsenal continua a chiedere un trasferimento definitivo intorno ai 20 milioni, ma attraverso alcuni intermediari l'Inter è entrata nell'ordine di idee che vuole provare a proporre con successo un prestito con diritto di riscatto. Si spera che la volontà del giocatore possa riuscire a veicolare in questo senso e con questa formula. E' uscito poi il nome di Benjamin Mendy del Manchester City: è finito ai margini con Guardiola, quindi è un'opportunità. C'è questo nome nuovo, due nomi che arriverebbero dalla Premier per rinforzare le fasce", conclude l'emittente.