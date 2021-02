Inter, con Suning da 399 mln a 983 mln: valore del club cresciuto del 146%

Suning, da quando ha preso l'Inter, ha lavorato molto per la crescita del brand nerazzurro. E i risultati sono stati consistenti

L'Inter è alle prese con le mosse di Suning. Il colosso cinese è coinvolto in una trattativa per il rifinanziamento del debito ma non è escluso che possa decidere di passare la mano, qualora dovesse arrivare un'offerta all'altezza delle richieste della famiglia Zhang.