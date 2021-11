Inter, da valutare Lautaro: contusione contro il Brasile, rimane negli spogliatoi

L'attaccante nerazzurro ha giocato solo il primo tempo con l'Argentina: le sue condizioni andranno monitorate

La sosta per le Nazionali ha lasciato il segno in casa Inter: dopo l'infortunio di de Vrij e le condizioni damonitorare di Dzeko e Bastoni, nella notte le attenzioni dei nerazzurri si sono spostate sul Sudamerica. Brutte notizie dal Cile, con Sanchez che ha dovuto lasciare il campo a causa dell'ennesimo infortunio muscolare. Preoccupazioni anche dall'Argentina: Lautaro Martinez, in campo dal primo minuto contro il Brasile, è rimasto negli spogliatoi al termine del primo temp, sostituito dal suo compagno di squadra milanese Correa. Il Toro ha subito diversi duri colpi dai difensori brasiliani, e il ct Scaloni ha preferito risparmiargli il secondo tempo. Situazione da monitorare, ma le sue condizioni non sembrano destare grosse preoccupazioni.