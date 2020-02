SM – Inter, domani Vecino torna sul luogo del delitto. Ancora panchina per Eriksen

Matias Vecino si è ripreso l’Inter dopo le voci d’addio che si sono susseguite durante la sessione invernale di calciomercato. “Domani l’uruguaiano torna sul luogo del delitto”, spiegano i colleghi di Sport Mediaset. Il riferimento chiaro è a Lazio-Inter di due anni fa, che riportò i nerazzurri in Champions League: “Con il suo colpo di testa fece piangere l’allora biancoceleste De Vrij, tanti tifosi laziali, ma soprattutto – di gioia – il presidente nerazzurro Zhang. Vecino sarà titolare anche domani, con Eriksen in panchina. Si giocano una maglia Godin e Bastoni in difesa, mentre sugli esterni torneranno Candreva e Young. In attacco confermati naturalmente Lukaku e Lautaro Martinez”, spiegano i colleghi.