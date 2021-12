Inter, Vecino in uscita: estimatori all’estero, è stato proposto a Lazio e Roma

Matias Vecino può lasciare l'Inter già nel mercato invernale: piace sia all'estero che in Italia a due squadre

Matias Vecino può lasciare l’Inter nel mercato invernale. È l’indiziato principale a dire addio ai nerazzurri a 6 mesi dalla naturale scadenza del contratto (30 giugno 2022). La sua partenza potrebbe sbloccare il mercato in entrata, con Nahitan Nandez come primo nome per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Sportitalia, “Matias Vecino è uno dei giocatori in uscita dall'Inter. Il centrocampista, che ha estimatori anche all'estero, è stato proposto a Roma e Lazio”, si legge.