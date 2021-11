Inter, Vecino via? “Club attento, ha già messo nel mirino questi due a zero”

Da capire soprattutto il futuro di Vecino, che non sta trovando molto spazio. Marotta e Ausilio sono però molto attenti anche alle opportunità a costo zero

Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha fatto il punto sulle principali trattative in casa Inter: "Nandez resta un obiettivo anche per gennaio ma per portare avanti il discorso i nerazzurri devono trovare i parametri giusti. In primis la formula e magari anche una cessione. Da capire soprattutto il futuro di Vecino, che non sta trovando molto spazio. Marotta e Ausilio sono però molto attenti anche alle opportunità a costo zero ed è per questo che hanno messo nel mirino Matthias Ginter e Denis Zakaria, entrambi in scadenza con il Borussia Moenchengladbach".