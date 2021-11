Inter, Vecino via? “In sede proposto questo nome a zero da non cestinare”

E' arrivata in sede all'Inter una proposta a parametro zero per rinforzare il centrocampo: nome molto intrigante

Continuano insistenti, soprattutto dopo le sue recenti dichiarazioni, le voci su un possibile addio all'Inter di Matias Vecino. Il centrocampista sta trovando poco spazio con Inzaghi, ma un suo addio, afferma il Corriere dello Sport è tutt'altro che scontato anche per una questione logistica. Spiega il quotidiano: "L'Inter dovrebbe trovare un sostituto senza spendere e non è semplice. Più facile che le strade si separino a fine stagione, quando Vecino se ne andrà a zero. In viale della Liberazione è stato proposto come parametro zero lo svizzero Zakaria, nel mirino anche di Juventus, Roma e di altre società. Costo elevato come commissioni e richieste di stipendio, ma non dovendo pagare il cartellino, è un'opzione da non cestinare".