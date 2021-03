Scelto l’attaccante del futuro: “L’Inter vede in lui un campioncino da rilanciare”

Secondo Tuttosport, l'Inter ha deciso di puntare su un talento fatto in casa per l'attacco del futuro: i dettagli

Tutti sperano che possa essere il gol della svolta, quello di Sebastiano Esposito nel finale di Monza-Spezia. Il centravanti classe 2002, fino ad ora protagonista di una stagione non semplice, vuole riconquistarsi l'Inter a suon di reti e prestazioni, con il club nerazzurro che lo tiene sotto controllo con grande attenzione. Spiega Tuttosport: "E’ tornato a sorridere lui, ma anche i dirigenti nerazzurri che in lui vedono un potenziale campioncino da (ri)lanciare magari fra un paio d'anni in prima squadra dopo la giusta gavetta. Sebastiano Esposito sabato pomeriggio ha segnato il suo primo gol con la maglia del Venezia in casa del Monza, una rete bellissima, lasciandosi così alla spalle un periodo difficile. (...) L'Inter lo osserva e sorride per il gol ritrovato: il futuro può essere ancora di Seba Esposito".