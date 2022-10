Inter in vendita? Ecco cosa pensano a Nanchino: “E Zhang al CdA dirà che…”

Continuano insistenti le voci sul futuro societario dell'Inter. Suning ha dato mandato a Goldman Sachs e, nelle ultime settimane, a Raine Group per trovare un possibile acquirente della maggioranza del club nerazzurro. Scrive in merito Tuttosport: "Il 28 ottobre, innanzitutto, è stata convocata l’assemblea dei soci che dovrà ratificare i 140 milioni di passivo nel bilancio chiuso al 30 giugno. A officiare l’assise, Steven Zhang che, come da copione, ribadirà la solidità della proprietà e confermerà la linea ufficiale che vuole le mosse di Suning volte alla ricerca di un socio.