CdS – Inter, messaggio pubblico forte e perentorio di Marotta: ecco il vero problema

Dopo il confronto andato in scena ad Appiano Gentile tra squadra e dirigenza, Beppe Marotta ha preso la parola a Sky Sport per far chiarezza sul momento di casa Inter. Il Corriere dello Sport è tornato oggi proprio sulle dichiarazioni del dirigente nerazzurro: “Il messaggio pubblico che ha lanciato Marotta è stato senza dubbio forte e perentorio. Perché innanzitutto c'è stata la difesa dell’allenatore. In aggiunta, però, c’è la conferma che, nonostante gli ultimi inciampi, gli obiettivi per la stagione restano alti. E non potrebbe essere altrimenti, a cominciare dalla seconda stella.