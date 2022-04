Inter-Verona, de Vrij si riprende il centro? Ballottaggio Sanchez-Correa. Attesi 60mila tifosi

I tifosi si sono fatti sentire dopo la vittoria contro la Juventus: in un giorno e mezzo sono stati venduti 7mila biglietti per la gara di sabato

Almeno sessanta mila. Tanti i tifosi attesi per Inter-Verona a San Siro. Quella partita potrebbe valere il sorpasso per i tifosi nerazzurri che hanno perso qualche punto di media nelle scorse settimane rispetto a quella fatta registrare dagli spettatori rossoneri. Ma in un giorno e mezzo, dopo la vittoria sulla Juventus, sono stati venduti 7 mila biglietti.

In attesa della gara del Meazza oggi l'Inter si è allenata agli ordini di mister Inzaghi. Prima di tutto la squadra si è riunita in sala video per visionare gli errori della gara contro la formazione di Allegri. La rosa si è allenata al completo. Lautaro però col Verona non ci sarà per squalifica. Mancherà lui quindi Sanchez o Correa (con l'argentino favorito) lo sostituiranno in attacco. E al centro della difesa potrebbe tornare de Vrij anche se Skriniar e D'Ambrosio hanno mostrato intesa nella gara con i bianconeri. Al momento sulle fasce restano in vantaggio Dumfries e Perisic (che sarà diffidato) su Darmian e Gosens. Barella, Brozovic e Calhanoglu confermatissimi.