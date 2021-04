Inter-Verona, la Curva Nord dà la carica: “Insieme a voi verso la vittoria”

Lo striscione della Curva esposto fuori dal Meazza a poche ore dal fischio d'inizio della gara tra Inter e Verona

Poche ore al fischio d'inizio di Inter-Verona, gara in cui la squadra di Antonio Conte vuole avvicinarsi sempre di più allo straordinario obiettivo chiamato scudetto. Prima della gara, però, la Curva Nord, che non potrà ovviamente essere fisicamente presente allo stadio, ha voluto suonare la carica esponendo uno striscione chiaro fuori dal Meazza: "Insieme a voi verso la vittoria", il messaggio della Nord per i giocatori.