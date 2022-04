Inter-Verona, rientra De Vrij ma c’è una sorpresa in difesa. Poi due dubbi

L'olandese torna finalmente titolare dopo il lungo stop ma non sarà l'unica novità rispetto all'ultima gara

Novità di formazione all'orizzonte per l'Inter che oggi pomeriggio sfida l'Hellas Verona al Meazza. La riporta la Gazzetta dello Sport nel focus di questa mattina: "La sorpresa all'ultima curva: in difesa rientra De Vri, come previsto, ma sul centrosinistra trova spazio Dimarco al posto di Bastoni. Il mancino non parte titolare dal 20 febbraio, match interno con il Sassuolo. E in assoluto oggi sarà solo la terza presenza dal primo minuto del 2022. Bastoni, diffidato, partirà inizialmente in panchina".