Inter-Verona Primavera, pagelle: Iliev, qualità da top. Male Cecchini Muller

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Verona Primavera: il fantasista bulgaro entra nella ripresa e segna un gran gol

L'Inter soffre, fatica a imporsi contro un Verona ben messo in campo e volenteroso anche in 10, ma riesce a vincere 3-0 e conquista i 3 punti che, in campionato, mancavano dal 19 settembre.

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Verona:

Botis 6 Il Verona colpisce due traverse, per il resto non deve compiere parate.

Zanotti 7 Come al solito uno dei migliori: cresce in maniera esponenziale con il passare dei minuti e nel finale diventa un fattore decisivo.

Moretti 5,5 Dovrebbe guidare con autorità la difesa, non lo fa con la dovuta autorità.

Matjaz 5,5 Paga l'emozione del debutto: buca i primi interventi e fatica a contenere la fisicità di Flakus. Migliora nella ripresa, quando il Verona cala. (dal 39' st Hoti sv)

Carboni 6 Meno arrembante del solito.

Fabbian 6,5 Il migliore in mezzo al campo: lotta, imposta, si inserisce. Mezzo voto in meno per le 3 occasioni da gol divorate.

Cecchini Muller 5 Lento, impacciato, fuori posizione, spesso impreciso: Chivu lo richiama continuamente, ma i risultati non cambiano. (dal 20' st Andersen 6,5 Primo gol in Italia per il centrocampista danese)

Nunziatini 5,5 Fatica a trovare la posizione, gira spesso a vuoto. (dal 10' st Grygar 6 Dà equilibrio alla squadra senza strafare)

Goffi 5,5 Prova a svariare su tutto il fronte offensivo, ma non riesce a rendersi pericoloso. (dal 10' st Peschetola 6 Da una sua iniziativa nasce il gol di Abiuso. Per il resto, poco da segnalare)

Jurgens 5 C'è, ma è come se non ci fosse. (dal 1' st Iliev 7 Entra nella ripresa e mette in ghiaccio la partita con un gol che è un saggio delle sue qualità: doppio passo, dribbling nello stretto e sinistro fulminante. Se impara ad essere più continuo la maglia da titolare non gliela toglierà nessuno)

Abiuso 6,5 Solita lotta contro i difensori avversari, torna al gol grazie a una deviazione fortunata.

Chivu 6 La squadra ritrova i 3 punti in campionato e dà continuità al successo in Youth League contro lo Sheriff, ma conferma di non trovarsi in un buon momento di forma: passi indietro dal punto di vista del gioco e delle idee. Poco da salvare oltre ai 3 punti.