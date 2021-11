Inter, verso il derby: cena e ritiro ad Appiano. Oggi ultima rifinitura

I nerazzurri tengono alta la concentrazione verso la stracittadina di questa sera

Cresce l'attesa in vista di Milan-Inter di questa sera. In casa nerazzurra si conosce benissimo l'importanza dei tre punti in palio contro i cugini rossoneri, per questo motivo Inzaghi ha voluto tenere alta la concentrazione. Ieri sera infatti la squadra è rimasta in ritiro, cenando assieme a Marotta e Ausilio. Stamattina ultima rifinitura, come informa il Corriere dello Sport.