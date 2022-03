Sky – Inter, verso la Juventus: Brozovic e de Vrij ancora a parte, Lautaro torna in gruppo

Continua il lavoro dell'Inter di Simone Inzaghi in vista della cruciale sfida di campionato di domenica sera contro la Juventus

Continua il lavoro dell'Inter di Simone Inzaghi in vista della cruciale sfida di campionato di domenica sera contro la Juventus all'Allianz Stadium. Come riportato da Sky Sport, Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij, non al meglio e già assenti nell'ultima gara a San Siro contro la Fiorentina, hanno lavorato ancora a parte e torneranno ad allenarsi con il resto dei compagni tra domani (probabile) e al massimo giovedì. Solo allora si capirà di più sulle loro reali possibilità di essere impiegati a Torino.