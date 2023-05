I vertici alla Pinetina, i meriti di Inzaghi: Inter, le 6 settimane in cui è cambiato tutto

"È bastato riaccendere la luce, eliminando il Benfica e guadagnandosi la qualificazione per l’euro-derby, poi il resto lo ha fatto la voglia di stupire. Gli impegni di campionato non sono più stati “fastidiosi allenamenti” in vista delle notti di Champions o di Coppa Italia, ma gare da non sbagliare. Trovarsi di fronte grandi come le romane (entrambe vittoriose all’andata) forse ha aiutato a livello di motivazioni, ma l’Inter non ha sbagliato neppure contro Empoli, Verona e Sassuolo. Adesso l’Inter sogna di finire l’opera a Istanbul. Se all’Ataturk i nerazzurri entreranno nella storia, in tanti ripenseranno con il sorriso dipinto sul volto a quel sabato 15 aprile, quando il burrone era lì a un passo, e Inzaghi invece di finirci dentro, ha sterzato, guidando verso la gloria".