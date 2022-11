Inter, via Gagliardini e Correa a gennaio? Poi due arrivi per la minirivoluzione

Le due cessioni potrebbero anticipare due affari che il club ha messo in cantiere per la prossima stagione

Daniele Vitiello

Non solo Jesus Vazquez sul taccuino dell'Inter per gennaio. L'operazione sulla corsia mancina potrebbe essere la prima di una lista importante, considerando le difficoltà solite della sessione invernale. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Da qui partirà la minirivoluzione nerazzurra: la strategia della società non cambierà nel prossimo mercato. Marotta e Ausilio saranno vigili a caccia dell’opportunità, tenendo presente che acquisti si potranno fare solo a fronte di cessioni".

E, a proposito di cessioni, spunta un'ipotesi nuova in viale della Liberazione: "L’Inter, insomma, continua a muoversi sottotraccia e il mercato di gennaio potrebbe non limitarsi soltanto al cambio sulla sinistra. Ma tutto, come detto, dipenderà dalle cessioni. Roberto Gagliardini è uno dei giocatori più richiesti: in Serie A piace molto a Monza e Cremonese, ma non sono le uniche. La prima parte di stagione è stata in chiaroscuro: 5 presenze in A di cui appena due da titolare, e 4 in Champions che sommate arrivano a 94 minuti giocati in Europa.

Gagliardini gode della fiducia di Inzaghi e del club, ma ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e tanta voglia di giocare con continuità. L’Inter potrebbe decidere di venderlo a gennaio per non perderlo a zero e poi reinvestire quei soldi sul mercato (magari anticipando l’arrivo di Alcaraz del Racing)".

Inter, possibile cessione di Correa a gennaio — Qualcosa potrebbe muoversi anche in avanti. L'indiziato a lasciare Appiano Gentile è quello che ha deluso di più fino a questo momento. Scrive la Gazzetta: "E poi occhio all’attacco: Marcus Thuram non è mai uscito dai radar nerazzurri dopo essere stato vicinissimo già nel 2021, per il dopo Lukaku. Oggi, con un contratto in scadenza a giugno, il suo nome è tornato in pole per il futuro, ma per anticipare l’arrivo a gennaio servirebbe l’uscita di Correa: il Tucu ha estimatori in Premier e la vetrina Mondiale a disposizione. Chissà che non possa convincere i suoi fan a presentare l’offerta giusta. Gennaio è lontano, ma all’Inter sono già iniziati i lavori".