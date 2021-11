Sanchez, l’Inter cerca una via d’uscita. Ipotesi Mls o Emirati, ma il cileno vuole altro

Per inserire un nuovo attaccante l'Inter deve trovare sistemazione a Sanchez che punta a campionati importanti

"Poco più di un mese fa la sua uscita social sembrava preludere a una separazione scontata. In realtà nell’ultimo ciclo di partite Sanchez è tornato a riaffacciarsi nell’undici di Inzaghi, mettendo in serie buone prestazioni e pure un gol in quel di Tiraspol. L’attaccante non è di semplice gestione: vorrebbe più spazio, l’ha sempre reclamato, crede di meritare una maglia da titolare ma nelle gerarchie è sempre stato dietro. E quindi alterna richieste di cessione a propositi di permanenza. Difficile prevedere lo scenario da qui a due mesi", spiega La Gazzetta dello Sport.