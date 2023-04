Inter, con l’Empoli non solo Vicario: “Piace un altro giovane pronto al salto”

Non c'è solo Guglielmo Vicario sulla lista degli obiettivi dell'Inter provenienti dall'Empoli. Come sottolinea Tuttosport, infatti, c'è un altro giocatore nei toscani che piace molto a Marotta e Ausilio, anche per il futuro: "L’ottimo rapporto tra Inter ed Empoli (vedi operazione Asllani) e la carta Satriano (che potrebbe rimanere in Toscana) potrebbero facilitare la negoziazione. Discorso simile anche per Baldanzi, che continua a piacere ai nerazzurri (e non solo) e che tra pochi mesi potrebbe essere pronto per il grande salto.