Inter, vice Brozovic in arrivo? Inzaghi si è espresso. Possibile scambio con…

In viale della Liberazione si pensa al possibile rinforzo per il mercato di gennaio

L'Inter pensa a come puntellare la sua rosa nel mercato di gennaio. Un possibile rinforzo potrebbe riguardare il centrocampo, come spiega oggi il Corriere dello Sport: "Nel caso di una partenza, Inzaghi ha manifestato una sua preferenza, ovvero Villar del Roma. Con lo spagnolo, infatti, avrebbe finalmente un vice-Brozovic in rosa, visto che, finora, il croato è sempre stato titolare in tutte le 25 gare stagionali, unico nerazzurro assieme ad Handanovic. Ad oggi, però, l’affare con la Roma sembra complicato. Pinto, infatti, ha messo in chiaro che Villar può essere prestato ad una squadra in cui possa giocare e ritrovare fiducia, non certo in una in cui troverebbe poco spazio esattamente come alla Roma. Discorso diverso, però, se si aprisse uno spiraglio per uno scambio temporaneo con Vecino. L’uruguayano non sembra essere la prima scelta dei giallorossi, ma siamo all’inizio del mercato e tutto può ancora accadere".