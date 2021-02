Gds – Inter, per Vidal servirà altro tempo per guarire. Ma in vista del derby in casa nerazzurra…

Antonio Conte è stato chiaro: con la Lazio Vidal non sarà a disposizione. Ma c'è ottimismo per un suo recupero in vista del derby

Gianni Pampinella

In conferenza stampa Antonio Conte è stato chiaro: Arturo Vidal non sarà a disposizione per la gara di questa sera contro la Lazio. Al centrocampista cileno servirà altro tempo per guarire dal trauma al ginocchio sinistro.

Ma, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in casa Inter sono abbastanza tranquilli, pensano di poter avere il guerriero per il derby.

