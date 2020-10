Inter, Vidal arrivato per notti come questa: un primato del cileno è chiaro urlo di guerra

Una delle armi in più dell’Inter per stasera si chiama Arturo Vidal. Antonio Conte si affida anche al cileno per superare il Borussia Moenchengladbach. Scrive la Gazzetta dello Sport: “Il tecnico ha voluto con tanta insistenza per notti come queste. In Europa Arturo non trema mai, il suo approccio coraggioso e arrembante serve quando il margine per sbagliare è minimo. Vidal, da interista, si porta dietro un primato che sembra un urlo di guerra: nelle ultime 8 stagioni, è il giocatore che ha vinto più contrasti in Champions. Ben 178 e il secondo, Verratti, è indietro di 32″.