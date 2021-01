TS – L’Inter non può snobbare la Coppa Italia: “Ma Conte è pronto a 5 esclusioni eccellenti”

Domani pomeriggio, l’Inter di Antonio Conte affronterà al Franchi la Fiorentina di Prandelli negli ottavi di finale di Coppa Italia. Alla luce della prematura uscita dalla Champions League, i nerazzurri non possono certo permettersi di snobbare il trofeo.

Anche se domenica arriva alla Juventus a San Siro. Motivo per cui Antonio Conte, secondo Tuttosport, è portato a far riposare qualche titolare illustre:

“Antonio Conte e l’Inter domani pomeriggio inizieranno la Coppa Italia in quel di Firenze e, dopo l’eliminazione in Europa, non potranno affrontarla come un disturbo: il torneo è un obiettivo. Detto ciò, bisognerà trovare il giusto equilibrio per non stancare determinati giocatori: probabile quindi che Conte tenga inizialmente a riposo De Vrij, Bastoni, Barella e Lukaku. Out per infortunio D’Ambrosio e Darmian, non verrà rischiato neanche Vidal, uscito domenica a Roma per un botta (il cileno non perderà per nulla al mondo il match contro la Juventus)”.

(Fonte: Tuttosport)