Così l’Inter ha vinto a Torino, Ts: “Va svelato un retroscena. Inzaghi e lo staff hanno…”

Il primo tempo dell'Inter a Torino non è stato dei migliori. La squadra di Inzaghi è stata lenta e prevedibile per lunghi tratti con la squadra di Juric che è cresciuta nel finale. Nel secondo tempo la musica è cambiata grazie ai cambi, certo, ma anche grazie a una mossa tattica di Simone Inzaghi.

"Ha dato scacco a Juric in due mosse e può contare su una difesa che, in Europa, gli invidiano tutti. L’ha vinta pensando di sfondare a destra, Inzaghi (e questo è stato evidente a tutti), ma l’ha vinta pure mettendo a posto nell’intervallo quanto non andava a sinistra, complice l’inedito 4-2-3-1 disegnato da Ivan Juric", sottolinea Tuttosport.