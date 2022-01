Inter, virata su Kurzawa. Contattato il Psg per il prestito, summit la prossima settimana

Non solo Digne, per il quale sembrano esserci problemi, l'Inter segue anche il laterale che non trova spazio col Psg

Andrea Della Sala

L'Inter cerca un laterale per la fascia sinistra. Dopo Digne, per il quale l'affare sembra bloccato dall'Everton che non concede il prestito con diritto, ora il club nerazzurro potrebbe aver virato su un altro nome.

"L’ultima idea porta a Parigi, dove Layvin Kurzawa è da tempo ai margini del Psg e cerca disperatamente un’occasione per rilanciarsi. L’Inter sarebbe disposta ad offrirgliela, ma chiaramente solo in prestito. Kurzawa sarebbe una soluzione ponte, ideale per sei mesi. Quest’anno ha giocato appena nove minuti in Supercoppa di Francia e viene da due stagioni tutt’altro che esaltanti: nell’ultima Ligue 1 ha giocato 19 gare, con un assist e un gol a referto. Al Psg non c’è più futuro, così la voglia di rimettersi potrebbe portarlo in Italia, dove da sempre vanta molti estimatori. L’Inter ha già contattato il Psg per sondare la disponibilità al prestito: se ne riparlerà la prossima settimana", riporta La Gazzetta dello Sport.