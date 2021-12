CorSera – Inter, smentite voci su cessione societaria. Zhang torna a Milano, i conti…

Nuovi rumors sul futuro societario dell’Inter. Ne parla oggi anche il Corriere della Sera, che smentisce le voci di cessione societaria

Nuovi rumors sul futuro societario dell’Inter. Ne parla oggi anche il Corriere della Sera, che si sofferma sul viaggio in California di Steven Zhang, ma anche sul prossimo bilancio nerazzurro: “L’Inter smentisce con forza le voci di cessione societaria: Steven Zhang, a Los Angeles per motivi personali, dovrebbe essere a Milano per assistere il 12 gennaio alla Supercoppa con la Juventus. Nonostante i rumors continui su presunti compratori, i conti sono in via di miglioramento: il rifinanziamento del bond per un valore di 400 milioni sarà chiuso entro fine gennaio e la previsione del bilancio al 30 giugno prossimo è una perdita di 100 milioni”, si legge.