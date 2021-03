GRAFICA – Volata scudetto: la marcia d’avvicinamento delle candidate al titolo

Inter, Milan e Juventus al momento sembrerebbero le principali accreditate per aggiudicarsi il titolo di campione d'Italia. La marcia d'avvicinamento al titolo è iniziata, senza interruzioni fino alla fine del torneo

Dopo la pausa per le nazionali torna il campionato, ultime 10 gare del torneo di serie A che non avrà più interruzioni da qui al termine. Nove partite che potrebbero confermare l'attuale classifica o modificarla stravolgendo le gerarchie non solo in ottica scudetto ma anche per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League.