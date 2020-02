Conte, una frustata da tre punti. C’è il doppio zampino di Conte nella vittoria dell’Inter

Un doppio ingresso cambia le sorti della gara tra Udinese e Inter. C’è lo zampino di Conte nella vittoria dei nerazzurri a Udine; il tecnico con un doppio cambio si va a prendere tre punti fondamentali.

“Fuori lo stanco Eriksen, entra Brozovic. Si torna al 3-5-2, che funziona a memoria. E’ la frustata di Conte al quarto d’ora per raddrizzare un match che si sta mettendo male, perché l’Udinese, trascinata da uno scatenato Fofana, ha preso il centro del ring e l’Inter rischia di finire all’angolo. Come succede spesso, la frusta di Conte lascia il segno. L’ottimo Barella pesca in area Lukaku che sfoglia il manuale del 9 e imbuca (19’). Sanchez, entrato con l’anima frizzante, strappa palla e rigore che Big Rom parcheggia in rete (26’). L’Udinese si arrende. Conte intasca una vittoria di piombo. Nel giorno del grande palindromo (02-02-2020), l’Inter aggiunge il suo 0-2. Che è anche il prefisso di Milano: domenica derby”, spiega La Gazzetta dello Sport.