Inter, Zanetti svela: “Balotelli dopo Inter-Barcellona? Che delusione. E io gli dissi che…”

Fece tanto scalpore la maglia dell’Inter gettata da Mario Balotelli, soprattutto al termine di una serata di gioia. Javier Zanetti, nel corso della sua intervista ai microfoni di Sportweek, è tornato su quell’episodio, svelando cosa disse a SuperMario: «Ero soprattutto deluso, ancor più che arrabbiato. Mario non si rese conto, quello è un gesto che non va mai fatto, figurarsi in una serata simile. Dopo la partita gli dissi: “Mario, questo gruppo va avanti comunque, con o senza di te. Se hai voglia di risalire sul treno, noi siamo qui”. Ma già due ore dopo aveva capito».