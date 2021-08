CdS – Inter, Zapata in corsa ma c’è un nodo. Alternative? Occhio anche a Belotti

Il colombiano è ancora sul taccuino del club nerazzurro che intanto valuta anche altri nomi

Duvan Zapata, non è un mistero, è il primo nome sul taccuino dei dirigenti dell'Inter. L'Atalanta fa muro, ma i nerazzurri non hanno abbandonato l'idea. Spiega il Corriere dello Sport: "Sarebbe un errore, comunque, considerare fuori dai giochi Zapata. L’Inter, infatti, non si preclude alcuna pista. Ha scelto una strategia attendista per tentare di ottenere le condizioni migliori e per poi farà una scelta definitiva, tenendo in considerazione tutti i fattori. Del resto, il colombiano è il primo a credere in futuro a San Siro, tanto da aver convocato in Italia i suoi agenti, in modo che possano parlare con l’Atalanta e provare ad individuare una soluzione. Nel suo caso, infatti, l’ostacolo è che il club bergamasco non accetta di farlo partire senza la certezza di avere un sostituto. E, al momento, non ci sono segnali di un nuovo attaccante vicino alle porte di Zingonia".