Inter, zavorra Sanchez: no alla soluzione Vidal. Timida richiesta anche dal Napoli

L’attaccante cileno non accetterà la buonuscita di 5 milioni, il suo agente è atteso a Milano

Andrea Della Sala

L’Inter ha fatto sapere a Sanchez che non rientra nei piani, ma il cileno finora ha rifiutato tutte le possibili destinazioni.

"L’Inter ha in Alexis Sanchez una sorta di zavorra. Simone Inzaghi vuole lavorare con quattro attaccanti in rosa, il cileno dunque è di troppo. Il club nerazzurro vuole liberarsene, derubricare dal monte ingaggi il suo ricco stipendio da 7,5 milioni di euro. Non un’operazione semplice", spiega il Corriere della Sera.

"Sanchez, 33 anni eppure in fase calante da tempo, ha ancora voglia di calcio di primo piano. Non accetterebbe, insomma, una soluzione stile Vidal (finito al Flamengo). In queste settimane ha ricevuto un paio di proposte da Villarreal e Marsiglia. Non solo. Una timida richiesta di informazioni è arrivata anche dal Napoli, destinazione gradita al giocatore, ma non sembra ci siano margini di manovra".

"Si torna dunque al punto di partenza, quel contratto blindato fino al 30 giugno 2023. A Milano è atteso l’agente di Alexis, Fernando Felicevich. Proverà a trovare un’intesa con l’Inter, pronta ad offrire 5 milioni come buonuscita. Difficile bastino. Eppure la situazione inizia ad essere pesante: Sanchez non viaggia con la squadra per le amichevoli, resta ad allenarsi ad Appiano", chiude il quotidiano.