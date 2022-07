TS – Inter, Zhang ora chiede 3 cessioni: Skriniar e non solo, il punto in uscita

La proprietà nerazzurra vuole incassare qualcosa prima di dare il via libera per altre operazioni in entrata

Fabio Alampi

L'Inter, dopo aver concluso 5 operazioni in entrata (Onana, Mkhitaryan, Lukaku, Asllani e Bellanova) e in attesa di capire i margini di manovra per Bremer, deve ora pensare al mercato in uscita per poter rispettare le richieste della proprietà: l'obiettivo indicato dalla famiglia Zhang è quello di ottenere un attivo di bilancio di 60 milioni di euro al 30 giugno 2023, e per raggiungere questo traguardo servirà una cessione importante. L'indiziato a lasciare i nerazzurri è Milan Skriniar, su cui da tempo c'è il Paris Saint-Germain, ma il difensore slovacco non sarà l'unico a partire.

Come scrive Tuttosport, il presidente Zhang ha chiesto almeno 3 addii: "Per raggiungere il traguardo del più 60 serva un'accelerazione con le uscite. È vero che questo obiettivo va raggiunto entro il 30 giugno 2023, con la possibilità, quindi, di incassare cifre importanti anche nel mercato di gennaio o a giugno dell'anno prossimo prima di chiudere l'esercizio economico 2022-23, ma il presidente Zhang si aspetta un segnale importante in questo senso e la settimana che inizia oggi potrebbe essere decisiva su due fronti in uscita, ovvero Skriniar e Pinamonti. Senza dimenticare Sanchez, lui invece in trattativa per rescindere il contratto con un anno di anticipo, operazione che andrebbe ad alleggerire di qualche milione il monte ingaggi".