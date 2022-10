Inter, Libero: “Zhang non smentisce Raine e Goldman. Cerca socio perché…”

"La società non è in vendita". Queste le parole chiare pronunciate da Steven Zhang nel postpartita di Inter-Viktoria Plzen in merito al futuro della società. Ma cosa c'è dietro a queste dichiarazioni? Lo spiega Libero: "È una dichiarazione strategica utile a cavalcare il momento di svolta della stagione e a introdurre il consiglio d'amministrazione di oggi con gli azionisti, dove sarà approvato il bilancio con un passivo di 140 milioni, in netto miglioramento rispetto al -246 precedente.

Zhang non smentisce i sondaggi di mercato di Goldman Sachs e Raine Group perché la ricerca di un partner di minoranza che acquisti il 31,05% del fondo LionRock esiste. Il motivo è che quest'ultimo non immette capitali. Ma il presidente non lascia, semmai cerca di raddoppiare, anche sul fronte rinnovi: con l'entourage di Skriniar c'è stato un primo contatto, non si è parlato di cifre ma di intenzioni e ci si è dati appuntamento a presto. Molto presto. L'Inter del presente si sta sistemando ma quella del futuro non può più perdere tempo".