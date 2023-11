Inter, Zhang ha fatto presente il suo sogno. Ha un ricordo che vuole cancellare

L'obiettivo dell'Inter, da tempo dichiarato, è la seconda stella. La squadra di Inzaghi ha iniziato al meglio la stagione, sia in Italia che in Europa, e vuole continuare la marcia. Il presidente Steven Zhang si fa sentire con costanza dalla Cina.

"In queste continue chiamate dalla Cina, tra Nanchino e Shanghai, il presidente ha anche fatto presente quale sarebbe il suo sogno. Una festa di popolo, l’adunata che il covid gli tolse per lo scudetto 2021 e che invece ha visto fare ai cugini del Diavolo l’anno dopo. Quelle strade colorate di rossonero sono incise nella memoria, ancor di più visto che adesso i rapporti diplomatici con Gerry Cardinale sono tra il tiepido e il freddino, e non solo per la questione stadio.