Repubblica – Inter, Zhang a Milano almeno fino all’8 marzo. Ora due obiettivi

Il focus del quotidiano sull'agenda del presidente nerazzurro dopo l'annuncio dei rinnovi della dirigenza

La notizia di oggi in casa Inter è stata senza dubbio l'ufficialità del rinnovo dei dirigenti. Su questo argomento si sofferma anche Repubblica, in un focus proposto sul sito che si ricollega anche all'agenda di Steven Zhang: "Il presidente interista domenica sarà allo stadio di San Siro per assistere alla partita Inter-Sassuolo. Steven Zhang si fermerà in Europa almeno fino alla gara di ritorno col Liverpool del prossimo 8 marzo. Dopo avere rifinanziato il bond, e prolungati i contratti ai dirigenti, le prossime questioni importanti dal punto di vista della programmazione sono i rinnovi dei contratti di giocatori chiave come Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Con entrambi il dialogo per proseguire insieme è avviato".