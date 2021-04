TS – Zhang rientra, ore decisive per il futuro dell’Inter: contatti diretti con 2 fondi

Il presidente dell'Inter Zhang rientrerà a Milano per poi concentrarsi sulla situazione societaria: due soluzione per il prestito ponte

In corsa ci sono Oaktree, pronta a rilevare la quota di minoranza di LionRock Capital per 150 milioni, e Bain Capital, intenzionata a immettere una somma consistente come prestito ma da considerare un pegno in caso di insolvenza della proprietà.