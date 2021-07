Inter, Zhang ai soci: “Operazione Oaktree normale per multinazionali”

Ieri si è svolta anche l'assemblea dei soci, con il presidente nerazzurro Steven Zhang in collegamento dalla Cina

Ieri, in casa Inter, è stato il giorno di Simone Inzaghi. Ma non solo, si è svolta anche l'assemblea dei soci, con il presidente Steven Zhangin collegamento dalla Cina. Dopo aver fatto ancora i complimenti a staff tecnico e dirigenza per lo scudetto vinto quest'anno, il presidente ha risposto alle domande degli azionisti.